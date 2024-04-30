В ДНР рассказали о попытках ВСУ покинуть поселок Керамик под Авдеевкой

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ в поселке Керамик паникуют и пытаются бежать

Украинские военные в панике пытаются покинуть позиции в поселке Керамик под Авдеевкой, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. О попытках ВСУ отступить он сообщил в беседе с ТАСС.

Кимаковский сослался на данные воздушной разведки. «В Керамике у противника настоящая паника. Многие пытаются бежать с позиций», — уточнил он.

По словам Кимаковского, в попытках бежать солдаты ВСУ бросают и не пытаются эвакуировать раненых. Покидать населенный пункт, добавил он, ВСУ пытаются небольшими группами.

Ранее в селе Петровка Белгородского района Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль «Газель». Как рассказал, губернатор российского региона Вячеслав Гладков инцидент произошел на территории сельскохозяйственного предприятия, уточнил Гладков.