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11:48, 30 апреля 2024Мир

Маск назвал единственный нерешенный вопрос в конфликте на Украине. Какую роль он отвел Одессе?

Глава SpaceX Илон Маск заявил о наличии у РФ задачи взять Одессу

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Вопрос о взятии Россией Одессы является в данный момент ключевым в рамках украинского конфликта. Об этом высказался американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Так предприниматель прокомментировал пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.

Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу — это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос

Илон Маскамериканский бизнесмен и миллиардер

По словам Маска, Россия не остановится, пока полностью не возьмет под контроль Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Сырский заявил, что ситуация для ВСУ обострилась

Главком ВСУ признал отступление украинской армии из населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка близ Авдеевки. «Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои», — рассказал он. Сырский указал, что Российская армия пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

Помимо этого, украинский главнокомандующий отметил напряженную для ВСУ ситуацию близ Часова Яра, в Запорожской и Херсонской областях и на Купянском направлении.

Между тем военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил обострение ситуации на фронте для ВСУ задержкой помощи.

Командующий войсками на Украине — военный человек, он понимает, что никакая помощь не поможет Украине, Украина проигрывает. Помощь только чуть-чуть оттянет конец конфликта

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Путин называл Одессу русским городом

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Одесса является русским городом. «Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую», — говорил президент.

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Он также назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями. Россия смирилась с территориями, отошедшими Украине после распада Советского Союза, «и готова была в такой парадигме жить», отметил президент. При этом юго-восток Украины сохранял свою пророссийскую ориентацию, и это устраивало Москву до 2014 года, заключил Путин.

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      Алина Гончарова
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