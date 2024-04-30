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09:48, 30 апреля 2024Мир

Маск задумался о взятии Одессы после слов Сырского о ситуации под Донецком

Илон Маск заявил о наличии у России задачи захватить Одессу

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Единственным оставшимся вопросом в украинском конфликте остается взятие Одессы российскими войсками. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

По его словам, наличие таких планов является заявленной политикой Москвы, а кроме того, она не успокоится, пока не возьмет под контроль все области Украины, включенные в свою конституцию (Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую).

О таком развитии событий Маск задумался в комментариях к статье издания Zero Hedge, которое пишет про слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о тактическом отступлении войск с ряда участков фронта под Донецком. При этом он подчеркнул, что противник не смог получить оперативного преимущества, хотя задействовал до четырех бригад.

Ранее Маск назвал безумием переговоры украинского президента Владимира Зеленского с руководством США и программе поддержки на ближайшие десять лет. Предприниматель неоднократно критиковал нынешнюю администрацию Белого дома за отсутствие четкой стратегии в конфликте на Украине и представления о победе, которой может достичь Киев.

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      Платон Щукин
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