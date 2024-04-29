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08:58, 29 апреля 2024Мир

Маск одной фразой описал новые переговоры Украины и США

Маск назвал новые переговоры Украины и США о помощи Киеву безумием
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X новые переговоры украинского президента Владимира Зеленского с руководством США о продолжении помощи Киеву. По мнению предпринимателя, если так будет продолжаться и дальше, конфликт на Украине никогда не закончится.

«Это безумие», — написал Маск. Бизнесмен отреагировал на публикацию предпринимателя Дэвида Сакса, который обратил внимание на то, что Зеленский и американские власти работают над соглашением о поддержке Киева на десять лет.

Ранее Илон Маск прибыл с необъявленным визитом в Китай. Повестка дня и подробный маршрут визита бизнесмена пока неизвестны. Однако данные показывают, что вечером 27 апреля самолет Маска приземлился в КНР.

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      Маргарита Пименова
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