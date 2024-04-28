South China Morning Post: Маск прибыл с необъявленным визитом в Китай

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск прибыл с необъявленным визитом в Китай. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

Повестка дня и подробный маршрут визита бизнесмена пока неизвестны, поскольку Tesla не подтвердила его визит в Китай. Однако данные показывают, что вечером 27 апреля самолет Маска приземлился в КНР.

«Визит Маска в Китай также совпадает с Пекинским автосалоном 2024 года, который начался в четверг и продлится до субботы», — отмечает издание. Как сообщили источники, Маск представит технологию автономного вождения Tesla в Китае на фоне усиления конкуренции с местными производителями электромобилей.

Ранее Маск передумал строить новые заводы Tesla. В компании передумали начинать в ближайшее время строительство завода по производству электромобилей в Индии.