Маск передумал строить новые заводы Tesla

Economic Times: Маск отложил планы строительства заводов Tesla в Мексике и Индии

Производитель электрокаров Tesla решил использовать свои действующие предприятия для производства к концу 2024 года более доступных по цене автомобилей на электрической тяге, отложив инвестиции в Индии и Мексике, пишет The Economic Times.

Таким образом, в Tesla передумали начинать в ближайшее время строительство завода по производству электромобилей в Индии, для которого уже искали подходящую площадку. Визит гендиректора автопроизводителя Илона Маска в страну, где он должен был обсудить проект с премьер-министром Нарендрой Моди, перенесен с апреля на конец 2024 года.

Как следует из публикации, теперь, прежде чем рассматривать возможность строительства новых производственных линий, глава Tesla намерен нарастить выпуск электромобилей на 50 процентов по сравнению с показателями 2023 года, почти до трех миллионов авто.

О планах Маска запустить производство Tesla в Индии стало известно в начале апреля. Как писали СМИ, компания вела переговоры с Reliance Industries о создании совместного предприятия в штате Махараштра, расположенном на берегу Аравийского моря. Инвестиции со стороны Tesla должны были составить около двух миллиардов долларов.