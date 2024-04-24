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13:19, 24 апреля 2024Экономика

Маск передумал строить новые заводы Tesla

Economic Times: Маск отложил планы строительства заводов Tesla в Мексике и Индии

Фото: Carlos Barria / Reuters

Производитель электрокаров Tesla решил использовать свои действующие предприятия для производства к концу 2024 года более доступных по цене автомобилей на электрической тяге, отложив инвестиции в Индии и Мексике, пишет The Economic Times.

Таким образом, в Tesla передумали начинать в ближайшее время строительство завода по производству электромобилей в Индии, для которого уже искали подходящую площадку. Визит гендиректора автопроизводителя Илона Маска в страну, где он должен был обсудить проект с премьер-министром Нарендрой Моди, перенесен с апреля на конец 2024 года.

Как следует из публикации, теперь, прежде чем рассматривать возможность строительства новых производственных линий, глава Tesla намерен нарастить выпуск электромобилей на 50 процентов по сравнению с показателями 2023 года, почти до трех миллионов авто.

О планах Маска запустить производство Tesla в Индии стало известно в начале апреля. Как писали СМИ, компания вела переговоры с Reliance Industries о создании совместного предприятия в штате Махараштра, расположенном на берегу Аравийского моря. Инвестиции со стороны Tesla должны были составить около двух миллиардов долларов.

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      Дмитрий Воронин
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