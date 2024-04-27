Военный эксперт объяснил обострение ситуации на фронте для ВСУ

Военный эксперт Глазунов: обострение на фронте для ВСУ касается задержки помощи

Задержка поставок военной помощи привела к обострению ситуации на фронте для Киева, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского об осложнении обстановки на боле боя.

«Командующий войсками на Украине — военный человек, он понимает, что никакая помощь не поможет Украине, Украина проигрывает. Помощь только чуть-чуть оттянет конец конфликта. Будет еще больше разрушений и жертв. Я думаю, он понял бесполезность сопротивления, переломить ситуацию уже ничего не сможет. Помощь не придет завтра, не так все просто, это же не мешки с зерном передать, это военная техника, снаряды, танки. Нужно все оформить, погрузить, отправить, подготовить соответствующие документы», — считает он.

Это процедура достаточно долгая, за это время наша армия сможет переломить ситуацию окончательно, и уже даже эта помощь, если она придет, не изменит ситуацию на фронте Олег Глазунов военный эксперт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о том, что обстановка на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом он заявил союзникам Киева на заседании Контактной группы «Рамштайн» по вопросам обороноспособности Украины.

Сырский добавил, что Киев нуждается боеприпасах, вооружении, военной технике для очередного наступления. Также военачальник отметил специфику нанесения российских ударов по энергетическим объектам.

