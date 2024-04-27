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13:49, 27 апреля 2024Бывший СССР

Главком ВСУ рассказал о сложной ситуации на фронте с тенденцией к обострению

Главком ВСУ Сырский: на фронте обстановка сложная, имеет тенденцию к обострению
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сырский принял участие в заседании Контактной группы «Рамштайн» по вопросам обороноспособности Украины, где рассказал о ситуации на фронте: «Я, в свою очередь, проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению».

Помимо этого, он отметил специфику нанесения ударов ВС России по энергетическим объектам и пожаловался на недостаток ракет, боеприпасов и военной техники.

Ранее Сырский сообщал, что украинские войска всячески пытаются укрепить оборону в Часовом Яре. Он также предположил, что российские военные намерены взять город под контроль к 9 мая.

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      Валентин Карант
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