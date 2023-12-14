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13:05, 14 декабря 2023Россия

Путин назвал Одессу русским городом

Президент России Путин заявил, что Одесса является русским городом
СюжетНаселение России:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Одесса является русским городом. Об этом он высказался в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным», трансляция мероприятия доступна на Rutube-канале «России 1».

«Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую», — высказался президент.

В ходе мероприятия Путин также назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями. Этим президент объяснил пророссийскую ориентацию населения этих территорий. Все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, напомнил Путин.

Президент России уже не в первый раз называет Одессу, входящую в состав Украины, русским городом. «Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский», — высказывался Путин.

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      Варвара Кошечкина
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