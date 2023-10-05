Путин назвал русский и «чуть-чуть еврейский» город на Украине

Путин назвал Одессу русским и чуть-чуть еврейским городом

Президент России Владимир Путин заявил, что Одесса является русским городом. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский», — считает Путин.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине не является территориальным конфликтом. «Украинский кризис — не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия — самая крупная страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения освоения территорий», — сказал глава государства.