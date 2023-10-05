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18:44, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин назвал русский и «чуть-чуть еврейский» город на Украине

Путин назвал Одессу русским и чуть-чуть еврейским городом

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Одесса является русским городом. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский», — считает Путин.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине не является территориальным конфликтом. «Украинский кризис — не территориальный конфликт. Хочу это подчеркнуть. Россия — самая крупная страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения освоения территорий», — сказал глава государства.

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