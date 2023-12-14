Путин назвал юго-восток Украины историческими территориями России

Президент России Владимир Путин назвал юго-восток Украины исторически российскими территориями. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

Этим президент объяснил пророссийскую ориентацию населения этих территорий.

Все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, напомнил Путин. «При чем здесь Украина-то? (...) Одесса — вообще русский город» — сказал Путин.

Россия смирилась с территориями, отошедшими Украине после распада Советского Союза «и готова была в такой парадигме жить», отметил президент. При этом юго-восток Украины сохранял свою пророссийскую ориентацию, и это устраивало Москву до 2014 года, заключил он.

Ранее Путин объяснил цель демилитаризации Украины. Россия была вынуждена принять военные меры из-за нежелания Киева договариваться, пояснил он. «Но сегодня Украина уже почти ничего не производит. Ну, пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит», — пояснил глава государства.