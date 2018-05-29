Президент Российского топливного союза назвал причины роста цен на бензин

Цены на АЗС следуют за повышением оптовых цен и даже запланированное правительством снижение акцизов не решит проблему роста цен на бензин. Такое мнение высказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, цены на бензин продолжают расти, к примеру, на столичных АЗС за прошедшую неделю, по данным Московской топливной ассоциации, стоимость топлива выросла на 88-90 копеек. Одна из причин — высокая налоговая нагрузка. По данным Федеральной антимонопольной службы, доля налогов (акцизы, НДПИ, НДС) в цене каждого литра на АЗС, составляет порядка 70 процентов. Правительство готово идти на решительные меры и предложило с 1 июля снизить акцизы на дизельное топливо на 2 тысячи рублей на тонну от текущего уровня, на бензин — на 3 тысячи рублей.

При этом стоит отметить, что в 2018 году рост акцизов на моторное топливо с 1 января составил 6,4 процента на бензин и 8,4 процента на дизель. То есть с начала года, по данным Росстата, цены на бензин выросли значительно меньше. Из этого можно сделать вывод, что нефтепереработчики, несмотря на низкую маржу производства при нынешней ценовой конъюнктуре, сдерживали рост цен.

«К сожалению, на сегодняшний день оптовые цены настолько превышают розничные, причем это впервые в практике, что даже снижение цен на два, на три рубля вследствие снижения акцизов не решит проблему, потому что превышение оптовых цен над розничными сегодня превышает указанную цифру», — отметил Евгений Аркуша.

Рост мировых цен на нефть и на нефтепродукты на фоне снижения курса рубля повысил привлекательность экспорта: на сегодняшний день премия при поставках за рубеж по сравнению с продажами на внутреннем рынке составляет в среднем 5,99 тысячи рублей за тонну для бензина марки Аи-92 и 5,39 тысячи рублей за тонну для дизеля.«Высокий экспортный паритет на фоне роста мировых цен на нефть объясняется тарифно-финансовой политикой правительства РФ, политикой, так называемого, налогового маневра в отечественном ТЭК», — поясняет Аркуша.

Дело в том, что, по словам президента РТС, налоговый маневр реализуется не так, как предполагалось изначально. «Задуман он был следующим образом. Налоги брать на добычу, на входе увеличивать их, при снижении экспортных пошлин, но чтобы у нас не росли внутренние цены, надо было компенсировано каждый раз при росте НДПИ снижать акциз», — поясняет президент РТС. «Акциз еще ни разу не снизился за все это время, более того, он каждый год повышался. Сегодня акциз составляет около 11 тысяч рублей по бензинам и 7 тысяч по дизельному топливу. Если бы маневр реализовывался, как было задумано, сегодня акциз был бы 2,5 тысячи рублей на дизельное топливо и примерно 4 — 4,5 тысячи на бензин», — подчеркивает Аркуша.

В этой связи необходимо отметить, что компании с госучастием, как правило, несут повышенную социальную ответственность, поэтому для них первоочердной задачей являются поставки на внутренний рынок. Частные же компании, наоборот, ориентированы, прежде всего на максимизацию прибыли, поэтому поставляют на экспорт гораздо большие объемы топлива. Как следствие, это ведет к снижению предложения на внутреннем рынке РФ и — росту цен.

Такой вывод можно сделать из статистики, опубликованной ЦДУ ТЭК. По данным управления, суммарный рост экспортных поставок автобензинов Евро-5 всеми участниками рынка с начала года увеличился на 365 тысяч тонн или 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом лидерами по росту объемов экспортных поставок оказались, как раз частные нефтяные компании «Лукойл» (196 тысяч тонн, рост 244 процента) и «Татнефть» (131 тысяча тонн, рост 773 процента). Соответственно, такая динамика не могла не способствовать росту цен и созданию напряженности на внутреннем рынке.