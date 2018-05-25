«Роснефть» договорилась с Московской областью о расширении сети АЗС

«Роснефть» намерена продолжить расширение сети классических и газовых автозаправочных станций (АЗС и АГЗС) в Подмосковье. Соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ-2018 губернатор Московской области Андрей Воробьев и исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Документ предполагает сотрудничество в целях формирования условий ускоренного экономического развития территорий Московской области. Соглашение, в частности, позволит обеспечить потребности сельхозтоваропроизводителей, коммунальных служб и предприятий пассажирского автотранспорта в основных и альтернативных видах моторного топлива. Также оно предусматривает оказание услуг по быстрой зарядке электромобилей.

В период сезонных полевых работ «Роснефть» будет участвовать в поддержке сельхозтоваропроизводителей Московской области в вопросах поставки топлива.

Напомним, ранее в зарайске аграрии обращались к губернатору области с просьбой решить вопрос, связанный с ценами и доступностью горюче-смазочных материалов в период весенне-летних полевых работ.