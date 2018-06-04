Кремль отреагировал на резкий рост стоимости бензина

Вопрос роста цен на бензин относится к компетенции правительства, которое занимается этой темой и предоставляет соответствующую информацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 4 июня.

«Там ведется работа. Вы знаете, что и [вице-премьер] Дмитрий Козак этим занимается, проводится общение, и на этот счет предоставляется информация», — сказал пресс-секретарь президента.

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Ранее Козак заявил, что цены на бензин увеличились из-за высоких мировых цен на нефть на внешних рынках. Он также отметил, что снижения стоимости бензина россиянам ждать не стоит, однако цены можно зафиксировать.

Резкий скачок цен на бензин произошел на неделе с 21 по 27 мая — стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля. После этого жители разных регионов России вышли на акции протеста.

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