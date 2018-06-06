Россияне нашли крайних в скачке цен на бензин

Две трети россиян считают, что бензин дорожает из-за экономической политики российских властей. Об этом в среду, 6 июня, сообщает РБК по ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Около 46 процентов россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании, 40 процентов — правительство, 19 процентов — владельцев автозаправок. Более 12 процентов назвали виновным президента России Владимира Путина. Западные страны, которые ввели антироссийские санкции, обвиняют 10 процентов респондентов, девять процентов — Госдуму и Совет Федерации.

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Почти две трети опрошенных — 64 процента — отметили значительный рост цен на бензин в последние два месяца, среди автовладельцев так считают 79 процентов. Около 83 процентов россиян считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 — на 93 копейки, до 41,7 и 44,53 рублей за литр соответственно, при этом за предыдущую неделю цена бензина выросла также почти на один рубль.

4 июня председатель правительства Дмитрий Медведев призвал власти не ослаблять контроль над топливными ценами, а нефтяников «не проявлять эгоизма».

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