Регионы забили тревогу из-за скачка цен на топливо

Региональные власти просят федеральный центр поддержать сельхозпроизводителей, которые могут пострадать из-за резкого роста стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом во вторник, 5 июня, пишет «Коммерсантъ».

Власти Ставропольского, Краснодарского краев, Крыма, Челябинской и Ростовской областей готовят обращение в правительство, предлагающее компенсировать аграриям часть затрат на ГСМ из бюджета.

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Для большинства сельхозпроизводителей рост цен на ГСМ означает работу в убыток: «За тонну дизельного топлива надо отдать около 7-8 тонн зерна», — сказал замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков. Для Крыма ситуация усугубляется финансовыми потерями от засухи, отмечает министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

По данным «Аналитики товарных рынков», с конца 2017 года цена дизельного топлива на бирже в среднем увеличилась почти на девять процентов, примерно до 50 тысяч рублей за тонну. При этом сельское хозяйство потребляет несколько миллионов тонн дизтоплива в год.

Стоимость бензина и дизтоплива растет с начала этого года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким. За неделю с 28 мая по 1 июня средняя стоимость литра бензина в России выросла почти на 1 рубль. АИ-92 подорожал на 94 копейки, а АИ-95 — на 93 копейки, до 41,7 и 44,53 рублей за литр соответственно, при этом за предыдущую неделю цена бензина выросла также почти на один рубль.

4 июня председатель правительства Дмитрий Медведев призвал власти не ослаблять контроль над топливными ценами, а нефтяников «не проявлять эгоизма».

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