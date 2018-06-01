Россию предложили залить бензином

Производители нефти должны максимально увеличить производство бензина и дизельного топлива для покрытия дефицита на внутреннем рынке. Об этом в пятницу, 1 июня, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, потребности рынка можно удовлетворить только увеличением предложения. «Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита», — сказал Артемьев.

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Акцизы на бензин необходимо снизить как минимум до конца 2018 года. «Дальше посмотрим, какая будет конъюнктура, потому что такое парадоксальное ценообразование, которое злит людей, возникает только при высоких параметрах на внешних рынках —[цена на нефть] 60-80 долларов за баррель», — пояснил глава ФАС.

Решение об ограничении экспорта должно приниматься нефтяными компаниями добровольно, добавил он.

Цены на топливо на российском рынке демонстрируют рост с начала года. В период с 14 по 18 мая средняя цена литра бензина АИ-92 выросла на 70 копеек, до 40,65 рубля, АИ-95 подорожал на 63 копейки и достиг 43,86 рубля за литр, цена на летнее дизтопливо в среднем повысилась на 43 копейки, до 42,17 рубля за литр.

ФАС обвиняла в росте цен нефтяные компании, которым, по мнению ведомства, выгоднее экспортировать бензин и дизтопливо, чем реализовывать на внутреннем рынке.

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