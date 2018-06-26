Обещавшие 100 рублей за литр бензина заправки предложили решение проблемы

Государство должно выкупить независимые автозаправочные станции (АЗС), если не собирается принимать меры по их спасению. Об этом во вторник, 26 июня, заявил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, сообщает РБК. Ранее в НТС прогнозировали рост цен за литр бензина до 100 рублей из-за банкротства автозаправок.

В случае снижения экспортной пошлины и роста налога на добычу полезных ископаемых, а также дисбаланса розничных и оптовых цен автозаправки могут обанкротиться. «Если стране не нужны независимые АЗС, пусть правительство формирует программу их выкупа», — сказал он.

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Из-за разницы в цене в два рубля на литр топлива независимые АЗС уже потеряли клиентов, которые теперь предпочитают заправляться на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, способным удерживать более низкие цены, отметил глава НТС.

По данным союза, из-за закрытия независимых АЗС бюджет в год может недополучить налогов на 165 миллионов рублей. При этом бюджетные затраты на выплаты сотрудникам обанкротившихся предприятий увеличатся на семь миллионов рублей в месяц.

Для того чтобы не допустить банкротства малых АЗС, государство также может отпустить розничные цены на топливо и взять на себя ответственность за наполнение оптового рынка либо перейти к непосредственному регулированию цен на топливо «по всей цепочке», считает Баженов.

9 июня в НТС заявили, что соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка, что приведет к росту цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года, полагают в союзе.

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