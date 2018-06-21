Сечин объяснил рост цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал об основных факторах роста цен на топливо. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает РИА Новости.

По его мнению, первой причиной стала девальвация рубля. «Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», — сказал он.

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Вторым фактором назван рост мировых цен на нефть. С конца 2017 года они выросли на 25 процентов. Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на нефтеперерабатывающие заводы на внутреннем рынке России. «А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно», — отметил Сечин.

Третьей причиной является непривлекательность переработки сырья в стране: нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе. «Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», — подчеркнул глава «Роснефти».

Цены на бензин в России резко выросли за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 — 88 копеек, до 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдерживать дальнейший рост цен.

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