ФАС проверила цены на бензин и утешила россиян

В течение второй недели июня цены на бензин снижались. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает РИА Новости.

На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он заявил, что ФАС и Минэнерго ведут ежедневный мониторинг цен на топливо вместо еженедельного.

«Анализ показывает, что еще в начале первой недели июня некоторый рост цен сохранялся, вторую неделю июня уже было некоторое снижение цен. Сейчас цены стабилизируются на рынке», — сказал Голомолзин.

Цены на бензин в России резко выросли за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 — 88 копеек, до 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен.

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