Власти увидели апокалипсис в бензине по 100 рублей

Цены на бензин на уровне 100 рублей за литр невозможны в реальности, российское правительство не допустит скачка стоимости топлива. Об этом в среду, 13 июня, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости.

«Сегодня и в СМИ, и некоторые эксперты, и представители компаний дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года — в 100 рублей. Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», — сказал он.

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9 июня в Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года, отметили в НТС.

Цены на бензин в России резко выросли за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 — 88 копеек, до 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен.

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