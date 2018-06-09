Россиянам придется подождать стабильных цен на бензин

Заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко в интервью агентству «Интерфакс» рассказала, что стабилизации цен на бензин россиянам придется подождать около месяца.

«Налоговый период по уплате акциза — это месяц. То есть "отложенный" эффект если и будет, то будет небольшим», — заявила Бондаренко, отметив, что сигнал рынку власти уже отправили. По ее мнению, это должно способствовать как минимум стабилизации цен.

Она рассказала, что российские власти не стали разрабатывать специальный закон для того, чтобы заставить нефтяников увеличить долю продаж бензина на территории России, а внесли поправки в законопроект о введении налога на добавленный доход (НДД, будет работать в нефтяной отрасли — прим. «Ленты.ру»). Этот документ уже прошел первое чтение в Госдуме, поэтому его удастся принять гораздо быстрее, чем писать с нуля новый закон, отмечает чиновник.

«В нем будут содержаться положения по размеру акцизов — снижение на три тысячи по бензинам и на две тысячи по дизельному топливу от действующих ставок на 2018 год, а также положения о неповышении их с 1 июля 2018 года», — рассказала Бондаренко, отметив, что ранее власти планировали вовсе не снижать, а повышать размер пошлин: на 679 на бензин (до 11,89 тысяч рублей за тонну) и на 593 рубля на дизельное топливо (8,26 тысяч рублей).

В пятницу, 8 июня, стало известно, что нефтяные компании начали наращивать поставки бензина и дизельного топлива на оптовый рынок. Эти меры должны были стабилизировать ситуацию на рынке бензина. До этого Минфин отчитывался, что разработал документ, который позволит влиять на объемы продаж бензина на территории России, основная идея документа — возможность резкого повышения экспортных пошлин на бензин и дизельное топливо — эти же поправки, по словам Бондаренко, и были направлены в Госдуму.

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