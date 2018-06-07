Слова Путина помогли побороть проблемы с бензином

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила сразу несколько дел по факту роста цен на бензин в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

«В настоящее время ФАС выдано 7 предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке», — приводит агентство сообщение ведомства, в котором отмечается, что ФАС усилила контроль за ценами в субъектах России.

Также ведомство заверило, что проводит ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен по всей стране. Результаты мониторинга отправляются лично вице-премьеру по вопросам энергетики Дмитрию Козаку.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным дальнобойщик из Санкт-Петербурга Алексей Караваев потребовал объяснить, почему в России растут цены на бензин. Путин признал проблему на рынке, по его мнению, скачок вызван неправильным регулированием.

На вопросы Алексея также ответил министр энергетики Александр Новак, который заверил, что правительство уже приняло необходимый пакет мер для того, чтобы заморозить цены на бензин и дизельное топливо.

С начала года стоимость бензина росла в пределах инфляции, однако за неделю с 28 мая по 1 июня цены взлетели почти на рубль. Рост цен во многом совпал с ростом цен на нефть. Как объяснил Путин, нефтяники стремились за счет россиян компенсировать выпадающие доходы, так как продавать нефть за рубеж в подобных условиях было просто выгоднее.

Глава ФАС Игорь Артемьев для решения проблемы ранее предлагал залить Россию бензином — то есть резко нарастить производство топлива, чтобы увеличить предложение и снизить таким образом цены.

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