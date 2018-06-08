Россия
 
Последние новости
Генерал ФСБ попросил вернуть ему два миллиона долларов из дела Улюкаева
Россиянин притворился военным и обокрал десятки квартирных хозяев
Сборная Аргентины привезла на ЧМ в Россию три тонны продуктов
Маккейн раскритиковал Трампа за призыв вернуть Россию в G8
Роскомнадзор объяснил внезапное «помилование» миллионов IP-адресов
Бывший глава УФСИН по Ростовской области умер под следствием
«Реал» назвал цену Роналду
Двое россиян погибли на отдыхе в Турции
Опознаны останки загадочного шестиметрового животного из Африки
Новости партнеров

Россияне опять побастовали из-за цен на бензин

Перейти в «Мою Ленту»

В ряде российских регионов вновь прошли акции против высоких цен на бензин. Об этом в пятницу, 8 июня, пишет «Коммерсантъ».

Митингующие в Ульяновске отметили, что рост цен на бензин уже отразился на тарифах такси, а затем отразится на стоимости других товаров и услуг, разгоняя инфляцию. В Екатеринбурге предложили бойкотировать заправки «Газпрома» в качестве протеста против повышения цен на бензин, однако, пишет издание, эта идея не встретила поддержки.

Волна протеста против роста стоимости автомобильного топлива началась с Дагестана, там водители вышли на акцию еще 20 мая. Позднее аналогичные мероприятия состоялись в Иркутской, Новосибирской, Омской областях и Ставропольском крае.

Цены на бензин в России резко подскочили за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самара, Ульяновск и Оренбург заправили баки протеста
Россию начали заливать бензином
Правительство придумало способ снизить цены на бензин
Другие материалы рубрики
Россия00:02 8 июня

«Если есть нужные связи и нужные контакты»

Могут ли прямые линии с президентом помочь россиянам
18:46 8 июня

Уничтожение данных о репрессированных назвали варварством

16:06 8 июня

ФСБ заинтересовалась решившей завещать квартиру Трампу пенсионеркой

16:15 8 июня

Медведев признал кривизну регулирования процессов в России

Россия14:4224 мая

«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»

Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
17:45 8 июня

В Москве назвали перехват российского корабля украинским Ан-26 анекдотом

13:21 8 июня

Собянин решил идти в мэры от партии москвичей

14:19 8 июня

Россиянин пожаловался на искажение своего вопроса для Путина

Россия00:06 6 июня

«Вваливались в камеру чудовища»

В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
14:55 8 июня

Путина первым удостоили высшей награды Китая

11:56 8 июня

Мэр Новосибирска отказался идти в губернаторы

14:08 7 июня

Путин оценил английский Мутко и отказался отправлять его на пенсию

Россия
«Если есть нужные связи и нужные контакты»
Могут ли прямые линии с президентом помочь россиянам
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
Уничтожение данных о репрессированных назвали варварством
Медведев признал кривизну регулирования процессов в России
В Москве назвали перехват российского корабля украинским Ан-26 анекдотом
Россиянин пожаловался на искажение своего вопроса для Путина
Все материалы
Мир
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Евросоюз рассказал о судьбе России в «Большой восьмерке»
Российский суд заочно арестовал «криптовалютного короля» Винника
Италия захотела возвращения России в «Большую восьмерку»
Трамп захотел добавить Россию в G7
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»
Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
Все материалы
Бывший СССР
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
В Киеве рассказали о завозе «англоязычных боевиков» в Крым
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Украинцы похвастались бегством российского корабля от транспортного самолета
Раскрыт план украинских националистов сжечь Януковича заживо
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Матвиенко посетила научные лаборатории компании BIOCAD в Петербурге
Глава Сбербанка ополчился на деньги в карманах
«Газпром» решил спасти свое имущество от Украины
На Украине нашли газ
Все материалы
Силовые структуры
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Боец отправил подростка в кому за нецензурные песни под гитару
В Челябинске задержали обстрелявшего гимназию
Топ-менеджеру «Роснано» нашли новое обвинение перед выходом из СИЗО
Обливший подругу кислотой отвергнутый россиянин осужден на 14 лет
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Все материалы
Наука и техника
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Инъекция превратила мирных пчел в смертельно опасных насекомых
Названа причина самой смертоносной эпидемии в истории
Доказана неизбежность глобальной катастрофы
Падение Луны на Землю показали на видео
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин«Он пожертвовал всем ради победы»
Овечкин принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в истории. И стал легендой
Сборная Аргентины привезла на ЧМ в Россию три тонны продуктов
«Реал» назвал цену Роналду
Джефф Монсон променяет гражданство США на депутатское кресло
Трамп решил помиловать Мохаммеда Али
Разницу в доходах Шараповой и Уильямс объяснили цветом кожи
Португальским футболистам посоветовали чаще мастурбировать во время ЧМ
Все материалы
Культура
Лето ваших надежд
Кино недели: от «Мира Юрского периода 2» до Серебренникова о Цое и Науменко
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
«Я свою психику от фон Триера оберегаю»
Владимир Толстой о сожжении книг и границах дозволенного
Гай Ричи снял историю про русских гопников и Смолова к чемпионату мира
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира
Раскрыта причина запрета концертов Земфиры во время чемпионата мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Русский разгуляй
Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»
Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно
Австрийский журналист пожаловался на хитрость Путина
53-летний женоненавистник прорекламировал в сети одиночество и стал посмешищем
Британские журналисты пожаловались на слежку в России
Все материалы
Ценности
От Сократа до домкрата
Как и почему мужчинам разрешили показывать соски
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Сорвиголова
Спортивный родстер Porsche выносит мозг и диагноз московской жизни
Максим Галкин удивил журналистов новой прической
Люди начали набивать необычные татуировки на лице из-за Меган Маркл
В Великобритании ополчились на антивозрастную косметику
Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Названы запрещающие провозить секс-игрушки страны
Двое россиян погибли на отдыхе в Турции
Неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу
Двойника Ким Чен Ына засекли в аэропорту Сингапура
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Американец вернул клиенту забытый лотерейный билет на миллион долларов
Полицейский перевез пенсионера через дорогу на спине
Похороненный заживо младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
Трехлетний китаец скормил новорожденному брату три шурупа
Все материалы
Первая встреча с Audi Q8
Лично знакомимся с флагманским кроссовером в китайской «кремниевой долине»
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года — 2018»
Топ-25 самых популярных машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мае 2018 года
«Иж» на гусеницах выставили на продажу за три миллиона рублей
Jaguar E-Pace обновился и получил в России новый мотор
Duster получил новые дизели
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы