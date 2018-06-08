Россияне опять побастовали из-за цен на бензин

В ряде российских регионов вновь прошли акции против высоких цен на бензин. Об этом в пятницу, 8 июня, пишет «Коммерсантъ».

Митингующие в Ульяновске отметили, что рост цен на бензин уже отразился на тарифах такси, а затем отразится на стоимости других товаров и услуг, разгоняя инфляцию. В Екатеринбурге предложили бойкотировать заправки «Газпрома» в качестве протеста против повышения цен на бензин, однако, пишет издание, эта идея не встретила поддержки.

Волна протеста против роста стоимости автомобильного топлива началась с Дагестана, там водители вышли на акцию еще 20 мая. Позднее аналогичные мероприятия состоялись в Иркутской, Новосибирской, Омской областях и Ставропольском крае.

Цены на бензин в России резко подскочили за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен.

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