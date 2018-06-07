Правительство придумало способ снизить цены на бензин

Министерство финансов подготовило законопроект, который позволит правительству оперативно реагировать на скачки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, сообщает ТАСС.

Для контроля за ценами Минфин предлагает наделить правительство правом резкого повышения экспортной пошлины на топливо, вплоть до 90 процентов стоимости. Столь высокие пошлины сделают экспорт топлива на внешние рынки невыгодным, и тогда российским компаниям просто придется продавать его на внутреннем рынке.

«Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесет в правительство законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты. Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением», — рассказал представитель ведомства.

Сазанов отметил, что власти намерены воспользоваться новым механизмом лишь в том случае, если нефтяные компании откажутся соблюдать текущие договоренности, согласно которым цены на топливо заморожены на текущем уровне. Повысить размер экспортных пошлин правительство сможет своим постановлением.

Рост цен на бензин стал одной из главной тем прямой линии с Владимиром Путиным. Президента спрашивали о том, как власти намерены решать проблему дорогого бензина, а также чем вызван скачок цен на топливо. Путин ответил, что причина роста в стремлении нефтяных компаний заместить за счет россиян выпадающие доходы от продажи дорожающей нефти.

Сразу после прямой линии Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о возбуждении нескольких дел по факту завышения цен на топливо в регионах. С начала мая цены на бензин выросли более чем на рубль, опередив таким образом инфляцию в несколько раз.

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