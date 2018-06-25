К спору о ценах на бензин захотели привлечь Путина

Союз транспортников России просит президента России Владимира Путина просчитать последствия роста цен на топливо для участников рынка. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил президент Союза, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, сообщает РИА Новости.

По его словам, нефтяников «нельзя загонять в угол», но поставщики топлива «не совсем правы». «Надо просчитать, мы ничего не отрицаем, но у нас у транспорта в себестоимости моторное топливо составляет от 30 до 50 процентов. Вы представляете, как повлияет это и на банкротство, и на увеличение тарифов», — сказал Ефимов.

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Он призвал проанализировать ситуацию и найти компромисс. Транспортники и нефтяники по-разному оценивают происходящее, подчеркнул собеседник агентства. «Мы считаем одно, нефтяники считают другое. Поэтому у нас разные позиции, и мы хотим эти позиции свести вместе и посмотреть, кто из нас прав», — отметил глава Союза транспортников.

9 июня в Независимом топливном союзе (НТС) заявили, что соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о замораживании розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года, отметили в НТС.

Цены на бензин в России резко выросли за неделю с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 — 88 копеек, до 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен.

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