Кремль отреагировал на слухи о смягчении пенсионной реформы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном смягчении положений пенсионной реформы. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 23 августа.

«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает. Но пока мне нечего сказать», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в Telegram-канале издания «Проект», которое ранее со ссылкой на источники сообщило, что президент Владимир Путин может на следующей неделе объявить о смягчении положений соответствующего правительственного законопроекта.

Масштабные изменения в пенсионном законодательстве кабинет министров анонсировал в середине июня. Несмотря на то что предлагаемое увеличение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин большинство россиян восприняло негативно, 19 июля документ прошел в Госдуме первое чтение. С 18 августа по 24 сентября идет сбор предложений для поправок.

Ранее Путин заявил, что разделяет отношение большинства граждан к реформе. Однако, по его словам, сегодняшняя возрастная планка выхода на пенсию была обозначена еще в 1930-е годы. Глава государства заверил, что в любом случае решение не будет шоковым.

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