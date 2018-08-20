Деньги на пенсионеров нашли в карманах коррупционеров

Конфискованные у коррупционеров миллиарды предложили перечислять в Пенсионный фонд. С соответствующей инициативой выступил секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 20 августа.

«Люди спрашивают на встречах, где миллиарды Захарченко, где миллиарды господина Слабикова, а где — других коррупционеров? Наша партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлять напрямую в Пенсионный фонд», — сказал Турчак на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций ЕР.

Кроме того, «Единая Россия» предложила отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Фракция намерена обеспечить внесение в нижнюю палату парламента соответствующего законопроекта.

Масштабные изменения в пенсионном законодательстве кабинет министров анонсировал в середине июня. Предлагаемое увеличение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин большинство россиян восприняли негативно. Власти пообещали тщательно проработать вопрос, учесть риски и пожелания граждан.

Бывшего врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по подозрению в финансовых махинациях. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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