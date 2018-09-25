Одобрена уголовная ответственность за отказ нанимать предпенсионеров

Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста, передает ТАСС.

В соответствии со статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», работодателей предлагается наказывать штрафом в размере до 200 тысяч рублей, изъятием дохода за полтора года либо обязательными работами на срок до 360 часов.

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Инициатива была внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста 29 августа, когда объявил о смягчении пенсионной реформы. Тогда же он сообщил, что считает необходимым введение уголовного наказания за увольнение граждан предпенсионного возраста.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее поясняла, что уголовная ответственность — «это крайний случай». По ее словам, «никто не отменяет нормы Арбитражного процессуального кодекса», который позволяется оспаривать все случаи нарушения трудовых прав в Рострудинспекции.

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