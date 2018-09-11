Предпенсионеров поставили на контроль

Роструд составил список из 340 тысяч предприятий, сотрудники которых в 2019 году достигнут предпенсионного возраста. Как передает ТАСС, об этом в рамках в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов.

Он уточнил, что списки переданы в службы занятости в регионах, которые должны начать адресную работу с предпенсионерами. Списки с информацией о сотрудниках, приближающихся к предпенсионному возрасту нужны, чтобы «понять, чему их переучивать, что им предложить», пояснил глава Роструда.

Также Вуколов сообщил, что Роструд мониторит порядка 400 тысяч предприятий с сотрудниками предпенсионного возраста.

«Мы выявляем сотрудников, которых собираются сократить, и проверяем на предмет соблюдения защиты прав лиц предпенсионного возраста», — рассказал глава Роструда.

Ранее за предпенсионеров вступился президент России Владимир Путин, который внес в Госдуму проект закона, предполагающего уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение граждан предпенсионного возраста.

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