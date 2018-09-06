Путин вступился за предпенсионеров

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение граждан предпенсионного возраста, сообщает пресс-служба Кремля.

В этом случае работодателям будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года либо обязательные работы на срок до 360 часов.

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Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста 29 августа, когда объявил о смягчении пенсионной реформы. Тогда же он сообщил, что считает необходимым введение уголовного наказания за увольнение граждан предпенсионного возраста.

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