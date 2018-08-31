Поклонская вспомнила о совести после речи Путина о пенсиях

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что после выступления президента России Владимира Путина у нее не осталось сомнений в принятии законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом она написала на своей странице в Facebook в пятницу, 31 августа.

«Выступление президента, которого еще совсем недавно все поддержали на выборах, четко раскрыло перспективы [законопроекта]», — написала Поклонская, уточнив, что она всегда поступала и будет поступать по совести.

Материалы по теме Прояснил Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента

Парламентарий также поделилась наблюдениями о том, что тормозит развитие России: «несправедливость, судебный и правоохранительный произвол, кланы и чванство чиновников».

«Примечательно, что после переворота 1917 года Россию всегда спасают простые люди, а губят те, кто уже давно положил глаз не только на ее природные богатства и ресурсы, но и на заокеанские острова и тихие налоговые гавани. О пенсиях им думать смешно и незачем. Именно поэтому так "патриотично" и под камеры они готовы отказаться от всех государственных льгот», — добавила Поклонская.

29 августа Владимир Путин в ходе телеобращения к нации объявил о смягчении положений правительственной реформы. Он подчеркнул, что изменения преследуют лишь одну цель — обеспечение стабильности пенсионной системы и благополучия людей старшего поколения.

Поклонская голосовала против документа, который Госдума 19 июля одобрила в первом чтении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!