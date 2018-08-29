Кадыров оценил волю Путина после слов о пенсиях

Власти Чечни поддерживают предложения президента России Владимира Путина по смягчению положений пенсионной реформы, которые он озвучил в ходе телеобращения к нации. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале в среду, 29 августа.

«Мы решительно поддерживаем предложенные Владимиром Владимировичем меры, понимая, что он глубоко изучил все варианты и предлагает народу самый оптимальный из них!» — написал чеченский лидер.

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Кадыров отметил «твердую волю, мудрость и дальновидность» президента, который напрямую обратился к гражданам по острой проблеме. Кроме того, по его словам, Путин решился на это заявление, понимая, что «разные оппозиционные силы постараются в политических целях воспользоваться ситуацией».

«Задержка с реформами может привести к более тяжким последствиям. Поэтому президент говорит, что предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение», — добавил Кадыров.

Ранее в среду глава государства объявил о смягчении положений правительственной реформы. В частности, он заявил о снижении возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет. Путин признался, что решения о целесообразности реформирования пенсионной системы дались ему нелегко, но старый порядок не учитывает изменившуюся демографическую и экономическую ситуации. Он также заверил россиян в том, что главная цель преобразований заключается в обеспечении стабильности пенсионной системы страны.

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