Путин предрек крах пенсионной системы при бездействии властей

Президент России Владимир Путин заявил, что при бездействии пенсионная система через некоторое время может не выдержать нагрузки. Текст обращения главы государства к нации опубликован на сайте Кремля в среду, 29 августа.

«Мы, как минимум, ближайшие 7–10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки. Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90-е», — сказал Путин, объясняя необходимость предложенных правительством пенсионных изменений.

Материалы по теме Прояснил Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента

Он подчеркнул, что для действующей власти было бы проще всего ничего не менять, однако нельзя и дальше игнорировать изменившуюся демографическую ситуацию в стране.

По его словам, основная задача реформы — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. При этом президент принял решение смягчить некоторые положения законопроекта, в частности, возраст выхода на пенсию для женщин снизится до 60 лет, вместо правительственных 63, для мужчин останется, как и было задумано в кабинете министров — 65 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!