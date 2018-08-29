Предложения Путина по пенсиям обойдутся в миллиарды рублей

Предложения президента Владимира Путина по корректировке пенсионной реформы обойдутся российскому бюджету в 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 миллиардов рублей», — уточнил он. Министр также отметил, что это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды.

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По словам Силуанова, все инициативы президента были «направлены на улучшение социального обеспечения людей, в первую очередь в предпенсионном возрасте, на улучшение социального обеспечения пенсионеров и, конечно, требуют финансовых затрат».

Ранее Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. В частности, власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Также президент предложил гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, выйти на нее на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о внесении изменений в пенсионное законодательство 14 июня. Реформа включала в себя повышение пенсионного возраста на восемь лет для женщин и на пять лет для мужчин. Документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

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