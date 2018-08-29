Расходы на смягчение пенсионной реформы подросли на триллионы

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что предложение президента Владимира Путина по повышению пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63-х обойдется бюджету в 3,2 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в Советском Союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей», — прокомментировала вице-премьер.

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По ее словам, смягчение коснется 2,4 миллиона российских женщин. Стоимость других предложений Владимира Путина составит около 756 миллиардов рублей, добавила Голикова.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов оценил инициативы президента по корректировке пенсионной реформы в 500 миллиардов рублей. Он также отметил, что это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды.

Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы 29 августа. В частности, прозвучало предложение снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет в новой версии. Также президент предложил гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, выйти на нее на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

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