Депутат-миллионер нашел среди коллег обычных людей и вступился за их пенсии

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий, чей доход по итогам прошлого года превысил двести миллионов рублей, не советует коллегам без дополнительных источников заработка отказываться от доплат к пенсии. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 25 октября.

«Я в свое время работал в бизнесе, поэтому у меня есть определенный пакет акций и накопления, которые мне приносят дивиденды или проценты по депозитам. Вопрос в том, что я человек, который, слава богу, не нуждается в доплатах. Но подавляющее большинство депутатов — это обычные люди. Были учителями, рабочими кто-то. Я думаю, вряд ли целесообразно им отказываться», — сказал он.

Парламентарий заверил, что сам готов воспользоваться правом, закрепленным в принятом ранее в четверг законопроекте, добровольного отказа от пенсионных преференций.

Также о своем намерении воспользоваться этим правом в комментарии «Говорит Москва» заявили депутаты Дмитрий Саблин и Василий Власов.

В настоящее время на доплату могут рассчитывать парламентарии, рабочий стаж которых составляет не менее пяти лет. Размер пенсии в этом случае составляет 46,6 тысячи рублей. При стаже более 10 лет он возрастает до 63,5 тысячи рублей.

Блоцкий с 2013 года возглавлял Ассоциацию отечественных рыбопромышленников, ведущих промысел в зонах стран Западного побережья Африки. В 2016 году избрался в нижнюю палату парламента. В 2017 году его задекларированный доход составлял 200,1 миллиона рублей.

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