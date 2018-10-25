Депутаты определились со своими пенсионными преференциями

Госдума приняла закон, который предоставляет парламентариям и сенаторам право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 октября.

Поправку об отмене дополнительных пенсионных преференций инициировала фракция «Единой России». Возможность отказа от преференций существовала и раньше, однако заявление можно было отозвать.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что считает правильным, чтобы депутаты, которые имеют дополнительные доходы, не рассчитывали на депутатские надбавки к пенсиям.

В настоящее время на доплату могут рассчитывать парламентарии, рабочий стаж которых составляет не менее пяти лет. Размер пенсии в этом случае составляет 46,6 тысячи рублей. При стаже более 10 лет он возрастает до 63,5 тысячи рублей.

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