Главу Минтруда избавили от необходимости оправдываться за пенсии депутатов

Мещанский суд Москвы отказал адвокату Юрию Качану в требовании к министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину объяснить, почему пенсии депутатов выше, чем у остальных россиян. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 31 июля.

Ответчиками по иску, помимо Топилина, были заявлены замдиректора департамента пенсионного обеспечения Минтруда Елена Москалева, правительство России и администрация президента, уточняет агентство.

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По словам Качана, он обратился в суд, так как не был удовлетворен ответом ведомства на свой вопрос: ему лишь сообщили, что пенсии депутатам назначаются на основании федерального закона.

Адвокат требовал суд обязать ответчиков разъяснить причины, по которым закон ставит парламентариев в привилегированное положение. «Я хочу понять, почему у депутата, который проработал год, ежемесячные надбавки составляют 55 процентов от его ежемесячного оклада, если свыше трех лет, то 75 процентов», — сказал Качан в ходе заседания.

В свою очередь юрист, представляющая интересы министерства и кабмина, отметила, что ведомство своевременно отвечало на вопросы Качана. По ее словам, в законе о пенсионном обеспечении учитывается специфика работы народных избранников. Она также напомнила, что в настоящее время на ежемесячную надбавку в 55 процентов могут претендовать только те, кто проработал депутатом не менее пяти лет. Доплата в 75 процентов к установленной пенсии начисляется парламентариям, стаж работы которых составляет 10 и более лет.

16 января депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный внес на рассмотрение Госдумы законопроект, отменяющий доплату к пенсии российским парламентариям. По его подсчетам, доплаты избранников, вышедшим на заслуженный отдых, составляют около 40-50 тысяч рублей в месяц.