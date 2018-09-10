Стала известна судьба повышенных пенсий депутатов

Законопроект о добровольном отказе депутатов от повышенной пенсии поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», — сообщил он. При этом Володин отметил, что в документе дана уточняющая формулировка, которая предполагает, что «депутаты имеют право отказаться от надбавок, и в этом заключается суть закона».

Возможность добровольно отказаться от преференций есть и в действующем законодательстве, но, как уточнил Володин, она предполагает возможность потом заявление отозвать. Уточнение формулировки, предположил председатель Госдумы, «требуется для тех, кто сначала одно решение принимает, затем начинает размышлять, правильно ли он поступил».

«Достаточно один раз все взвесить и принять решение, такое право у депутатов должно быть», — подчеркнул он.

Законопроект, предполагающий отмену пенсионных преференций для депутатов, был внесен партией «Единая Россия». На заседании генсовета партии 20 августа, посвященном изменению пенсионной системы, председатель совета Андрей Турчак предложил коллегам «начать с себя» и внести соответствующие изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы.

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