Пенсии россиян снова «заморозят»

«Заморозка» накопительной части пенсий продлится как минимум на год дольше запланированного изначально — до 2021 года включительно, заявил министр труда Максим Топилин, которого цитирует ТАСС.

«Они [Минфин] внесут, скорее всего, опять "заморозку" еще на один год, до 2021-го», — сказал Топилин.

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По его словам, в противном случае Минфину придется осуществлять трансферт в Пенсионный фонд, чтобы восполнить потери, которые пойдут в негосударственные пенсионные фонды или управляющую компанию ВЭБа. Однако такой трансферт пока не предусмотрен в плановом бюджете.

«"Заморозка" "накопиловки" идет каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», — отметил министр.

Впервые накопительная часть пенсий была заморожена в 2014 году. Деньги были направлены в Пенсионный фонд вместе со страховой частью. В дальнейшем «заморозка» ежегодно продлевалась, а в 2017 году был принят закон о ее продлении сразу на три года — до 2020-го включительно.

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