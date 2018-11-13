Депутат припомнил россиянам долг перед государством и опомнился

Депутат городской думы Саратова Николай Островский, заявивший, что россияне должны государству, отрекся от своих слов и уточнил, что они были «выдернуты из контекста», передает «Говорит Москва».

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«Я считаю, что я должен государству, оно меня вырастило, выучило. Теперь я должен государству. Считаю, что если мы все нормально работаем, то только его укрепляем. Мы друг другу должны. (...) А у государства есть обязательства перед гражданином обязательно. Оно заботиться должно о народе», — поведал чиновник.

Ранее на YouTube-канале «Открытый канал» появилась видеозапись заявления госслужащего. «Государство — народу? Это народ должен государству! Если народ будет давать, государство крепким будет», — сказал Островский, отвечая на вопрос, согласен ли он с позицией заявившей о ненужности молодежи директрисы департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольги Глацких.

3 ноября во время круглого стола в Кировграде Глацких сообщила, что государство не обязано выделять деньги на помощь молодежи. «Государство их [родителей] не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков», — сказала Глацких. Она также попросила всех участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых. После этого Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку расходования департаментом молодежной политики бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи.

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