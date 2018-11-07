Заявившей о ненужности молодежи чиновницей занялись следователи

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку расходования департаментом молодежной политики правительства Свердловской области бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи. Об этом в среду, 7 ноября, официальный представитель регионального управления СКР Александр Шульга сообщил «Ленте.ру».

По словам Шульги, проверка проводится по публикациям в ряде СМИ. В них говорится, что департамент молодежной политики, который возглавляет Ольга Глацких, в 2018 году потратил 131 миллион рублей на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков.

Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов законодательного собрания региона.

У СМИ возникли вопросы, почему мероприятия для молодежи проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм. Будут также проверены приведенные в статьях сведения о том, что в отеле проводятся и многие другие мероприятия департамента.

По данным Ura.ru, бизнес-отель «Панорама» аффилирован с депутатом законодательного собрания региона Александром Серебренниковым. Его журналисты называют «очень близким другом» Глацких и одним из «основных лоббистов ее карьеры».

3 ноября во время круглого стола в городе Кировграде Глацких заявила, что государство не обязано выделять деньги на помощь молодежи. «Государство их [родителей] не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков», — сказала Глацких. Она также попросила всех участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых.

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