Российские чиновники создали кибердружину для поиска экстремистских мемов

Власти Екатеринбурга создали кибердружину, которая занимается поиском экстремистских публикаций в соцсетях и пишет заявления в полицию, пишет 66.ru. Редакция внедрила своего журналиста в организацию и изучила ее работу изнутри.

О существовании кибердружины стало известно в конце июля, когда об этом сообщила руководитель регионального департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. По ее словам, проект начали реализовывать в начале 2018 года на базе центра добровольчества «Сила Урала». Она не уточняла, чем именно занимались волонтеры эти девять месяцев.

Журналисты выяснили, что в дружине около 150 человек. Их цель — «борьба за здоровое население». Студент медколледжа и по совместительству куратор проекта Александр Ерлаков рассказал изданию, что сейчас члены организации уже не занимаются поиском экстремистов в интернете, а работают с подростками напрямую.

В первую очередь кибердружинников интересуют грустная музыка, «суицидальные» картинки и группы во «ВКонтакте». Много внимания они уделяют изображениям не только с насилием, но и с алкоголем, сигаретами, оружием — все это у волонтеров считается экстремистскими атрибутами.

По словам Ерлакова, члены организации только находят и скидывают ему ссылки на подозрительные аккаунты в соцсетях, и он самостоятельно анализирует их и составляет отчеты. Молодой человек признался, что никакой методики у него нет, он использует знания, полученные на курсе «сестринское дело в педиатрии». Полученные данные отправляются исполнительному директору «Силы Урала» Владиславу Овчинникову, который общается с полицией. Мужчина не стал общаться с изданием.

Летом 2018 года во всех регионах России силовики начали активно следить за деятельностью пользователей «ВКонтакте». Было возбуждено несколько уголовных дел об экстремизме за публикации, репосты, картинки и лайки.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил внести изменения в Уголовный кодекс и перестать сажать за посты и высказывания. Правозащитники указали, что в прошлом году за экстремизм осудили 461 человека, и только один из них обвинялся в экстремистских действиях, остальных судили за слова.

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