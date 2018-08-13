Россиянин высказался во «ВКонтакте» и уехал в колонию на пять лет

Московский окружной военный суд приговорил жителя Орла к пяти годам колонии общего режима за комментарии во «ВКонтакте», сообщает прокуратура Орловской области.

Как установил суд, россиянин опубликовал в соцсети комментарии, «содержащие признаки оправдания исламистской террористической организации ИГИЛ», запрещенной в России, а также «религиоведческие признаки оправдания терроризма».

Жителя Орла признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета»).

Ранее преследуемая за сохранение картинок в социальной сети «ВКонтакте» 23-летняя жительница Барнаула Мария Мотузная опубликовала в Twitter материалы дела, предоставленные следствию администрацией соцсети. В документах содержалась история изменения паролей и прикрепленного к странице номера телефона, обращений в службу поддержки и блокировок страницы за спам, а также данные обо всех адресах, с которых осуществлялся вход. Мотузную обвинили в экстремизме (часть 1 статьи 282 УК) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК)

6 августа компания Mail.ru Group, владеющая, в частности, соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», потребовала амнистии для осужденных за лайки и репосты россиян.

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