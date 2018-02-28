В России стали чаще сажать за репосты

Число осужденных за экстремистские высказывания в 2017 году увеличилось по сравнению с годом ранее. При этом большинство приговоров вынесено за публикации в соцсетях. Об этом говорится в ежегодном докладе информационно-аналитического центра «Сова», текст которого публикует «Медиазона».

По подсчетам центра, в 2016 году за экстремистские преступления вынесены 220 судебных решений, а в 2017 году — уже 228. Только восемь из них — за «публичные экстремистские высказывания» вне интернета. Годом ранее их было значительно больше — 31.

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Абсолютное большинство — 96 процентов — дел об экстремизме касались постов в сети. Почти всех фигурантов судили за репосты. Лишь в шести случаях речь шла о собственных публикациях осужденных.

В основном преследования коснулись националистов. Например, Дмитрия Демушкина, Николая Бондарика, Юрия Екишева. Так, бывший лидер запрещенной организации «Русские» Демушкин получил 2,5 года колонии за две картинки во «ВКонтакте».

Как отметила автор доклада Наталья Юдина, чаще всего людей судили за возбуждение ненависти и вражды (статье 282 УК). В 2017-м наказания стали строже. Реальные сроки получили 47 человек, годом ранее — только 36. Увеличилось количество условных приговоров, штрафовать суды стали реже.

Юдина подчеркнула, что в статистику вошли только случаи, о которых сообщала пресса, суды или осужденные и их родственники. Автор доклада предположила, что реальные цифры могут сильно отличаться от данных «Совы».

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