Студент написал диплом об экстремизме и сел за экстремизм

24-летнего студента Александра Крузе из Старого Оскола (Белгородская область) приговорили к 2,5 годам колонии-поселения за четыре репоста во «ВКонтакте», которые сочли экстремистскими. Юноша проводил соцопрос для написания дипломной работы об экстремизме, сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, студент учится на пятом курсе юридического факультета Воронежского экономико-правового института по направлению «уголовное право». Весной 2018 года он должен был защищать диплом на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».

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«Еще на первом курсе преподаватели проводили беседу о будущих дипломных работах, где акцент ставился на то, что студенты многие темы обходят стороной, так как необходимо проводить долгосрочные исследования. В пример привели экстремизм. Ну вот я и решил взять его "в разработку"», — пояснил он изданию выбор темы для диплома.

11 июля 2017 года в квартиру к студенту пришли сотрудники ФСБ и отвезли в управление спецслужбы. Сначала он не понял, что произошло.

«Спрашивали про ненависть к коммунистам, евреям, кавказцам, неграм. Я даже сбился со счета, в какой именно ненависти меня подозревают. Мне казалось, я сплю. Говорили о репостах. (...) Я объяснял, что, во-первых, веду научную работу, во-вторых, все, что я репостил, есть на просторах интернета и не запрещено до сих пор. То есть все обвинения в мой адрес — это бред какой-то. А потом я вспомнил, что читал, как у нас, в Старом Осколе, уже был один такой случай — парня посадили за репост. И тут уже я окончательно проснулся», — рассказал Крузе.

Речь шла о репостах с изображениями перечеркнутого серпа и молота и надписью: «На деревьях вместо листьев висеть будут коммунисты»; двух солдат, перечеркнутой звезды Давида, русского и украинского флагов и надписью: «Превратим войну братоубийственную в войну освободительную», слов национал-социалиста Максима Базылева на митинге в Москве 2005 года о том, что «Москва перестает быть городом русских», и его высказывании о правительстве: «Знайте, власть в собственном государстве никто вам на блюдечке не преподнесет. Будет кровь, будут слезы наших матерей».

В конце июля против Крузе возбудили дело по статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Он узнал об этом только 27 августа — его дело стало первым в карьере молодого следователя.

28 декабря Крузе приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Его признали виновным по статье 282, к которой добавили часть 2 статьи 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Студенту также запретили пользоваться интернетом на полтора года.

По словам отца Крузе, в переписках его сына осталась информация о том, что он проводил соцопрос для дипломной работы, однако судья этого не учел.

Семья подала апелляцию на решение Старооскольского городского суда. Ее рассмотрят 12 февраля.

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