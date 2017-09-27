Суд подтвердил конституционность 282-й статьи

Конституционный суд России отказал в рассмотрении жалобы националиста Александра Поткина, который настаивал на неконституционности статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Уголовного кодекса, как нарушающей права россиян. Об этом адвокат Сергей Бадамшин рассказал «Интерфаксу».

«В жалобе Поткин указывал, что данная статья несоразмерно ограничивает права граждан, поскольку позволяет привлекать любого человека к уголовной ответственности за высказанное мнение. В Конституционном суде же постановили, что статья 282 УК не содержит неопределенных формулировок и оспариваемая осужденными норма "не может расцениваться как нарушающая конституционные права"», — указал он.

Бадамшин рассказал, что судом также была отклонена аналогичная жалоба 20-летнего Евгения Корта, которого осудили за репост карикатуры на националиста Максима Марцинкевича и писателя Александра Пушкина в социальной сети «ВКонтакте».

«Суд указал на то, что наказание, примененное к Поткину и Корту, обосновывается частью 3 статьи 55 Конституции, согласно которой ограничение прав и свобод граждан допускается в пределах, необходимых для защиты конституционного строя и обеспечения безопасности государства», — рассказал Бадамшин «Интерфаксу».

Адвокат добавил, что решение суда не подлежит обжалованию.

В июле член Общественной палаты России, бывший руководитель пресс-службы движения «Наши» Кристина Потупчик направила письмо в государственно-правовое управление администрации президента с просьбой обратить внимание на проблемы 282 статьи Уголовного кодекса. Потупчик обратилась в письме с просьбой обратить внимание на тот факт, что «антиэкстремистская» статья в нынешнем виде предполагает наложение ответственности на распространение любой противоправной информации, вне зависимости от последствий. Это, по мнению активистки, налагает на любого пользователя сети обязанность постоянно проверять информацию, которую планируется репостнуть или лайкнуть, и иметь представление о содержании списка экстремистов, в котором числятся тысячи человек.