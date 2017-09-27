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Суд подтвердил конституционность 282-й статьи

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Конституционный суд России отказал в рассмотрении жалобы националиста Александра Поткина, который настаивал на неконституционности статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Уголовного кодекса, как нарушающей права россиян. Об этом адвокат Сергей Бадамшин рассказал «Интерфаксу».

«В жалобе Поткин указывал, что данная статья несоразмерно ограничивает права граждан, поскольку позволяет привлекать любого человека к уголовной ответственности за высказанное мнение. В Конституционном суде же постановили, что статья 282 УК не содержит неопределенных формулировок и оспариваемая осужденными норма "не может расцениваться как нарушающая конституционные права"», — указал он.

Бадамшин рассказал, что судом также была отклонена аналогичная жалоба 20-летнего Евгения Корта, которого осудили за репост карикатуры на националиста Максима Марцинкевича и писателя Александра Пушкина в социальной сети «ВКонтакте».

«Суд указал на то, что наказание, примененное к Поткину и Корту, обосновывается частью 3 статьи 55 Конституции, согласно которой ограничение прав и свобод граждан допускается в пределах, необходимых для защиты конституционного строя и обеспечения безопасности государства», — рассказал Бадамшин «Интерфаксу».

Адвокат добавил, что решение суда не подлежит обжалованию.

В июле член Общественной палаты России, бывший руководитель пресс-службы движения «Наши» Кристина Потупчик направила письмо в государственно-правовое управление администрации президента с просьбой обратить внимание на проблемы 282 статьи Уголовного кодекса. Потупчик обратилась в письме с просьбой обратить внимание на тот факт, что «антиэкстремистская» статья в нынешнем виде предполагает наложение ответственности на распространение любой противоправной информации, вне зависимости от последствий. Это, по мнению активистки, налагает на любого пользователя сети обязанность постоянно проверять информацию, которую планируется репостнуть или лайкнуть, и иметь представление о содержании списка экстремистов, в котором числятся тысячи человек.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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