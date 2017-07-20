Требование смягчить статью 282 направили в управление администрации президента

Член Общественной палаты России, бывший руководитель пресс-службы движения «Наши» Кристина Потупчик на своей странице в Facebook сообщила о том, что направила письмо в государственно-правовое управление администрации президента с просьбой обратить внимание на проблемы 282 статьи Уголовного кодекса.

Активистка обратила внимание, что коллективный призыв YouTube-блогеров исключить их соратника Руслана Соколовского из списка экстремистов может быть выполнен только в случае его полного оправдания. При этом она заметила, что имеено при содействии государственно-правового управления планируется отозвать и внести доработанный вариант законопроекта о регулировании соцсетей.

Потупчик обратилась в письме с просьбой обратить внимание на тот факт, что «антиэкстремистская» статья в нынешнем виде предполагает наложение ответственности на распространение любой противоправной информации, вне зависимости от последствий. Это, по мнению активистки, налагает на любого пользователя сети обязанность постоянно проверять информацию, которую планируется репостнуть или лайкнуть, и иметь представление о содержании списка экстремистов, в котором числятся тысячи человек.

В связи с этим автор письма предлагает оценивать нанесенный ущерб от публикации противоправной информации и накладывать ответственность только в случае неоднократных повторений запретных действий, чтобы исключить наказание за добросовестное заблуждение.

Потупчик также добавила, что Роскомнадзор может блокировать экстремистские данные в соцсетях и выносить предупреждение их автору. Кроме того, экспертную оценку материалам автор предлагает передать либо специальной комиссии, либо под подсудность одного конкретного суда.