Адвокат ловившего покемонов блогера обжаловал условный приговор

Адвокат блогера Руслана Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих и разжигание вражды, обжаловал приговор, передает «Интерфакс».

Защитник Алексей Бушмаков подал жалобу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в понедельник, 22 мая.

«Вопросов к приговору очень много», — написал юрист на своей странице в Facebook.

11 мая блогера, ловившего покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, приговорили к 3,5 годам условно за оскорбление чувств верующих, разжигание вражды и незаконный оборот спецсредств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой). «Это безусловная победа в современных российских реалиях. Соколовский остался на свободе. В любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным» — сказал адвокат после оглашения вердикта. По его утверждению, в деле были допущены нарушения.

«Поскольку приговор состоялся обвинительный, на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом», — добавил Бушмаков. В частности, осужденный будет включен в так называемый экстремистский список, у него заблокируют банковские счета и ограничат передвижения.

Прокуратура, которая просила три с половиной года реального наказания, приговором осталась довольна.

В августе 2016-го 21-летний блогер выложил в YouTube ролик, в котором он играет в Pokemon GO в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, построенном на месте расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. После публикации видео молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

